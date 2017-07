03-07-2017, 112Gr.

Partner dag PV Brandweer Stadskanaal 2017

Stadskanaal - Afgelopen zondag 2 juli heeft de PV van brandweer Stadskanaal een partnerdag georganiseerd. Hier werden de partners uitgedaagd om door de bril te kijken van hun brandweerman/vrouw.

Niet alleen kijken maar ook doen was het motto. De partners hebben verschillende scenario’s mogen beleven. Een carrousel was de opzet:

· Brandinzet

· THV inzet

· Hoogwerker + ademlucht

· Lage druk afleggen

De partners zijn in 3 ploegen verdeeld. Vooraf veel gespannen gezichten van de partners, wat gaat er gebeuren…? Dit leverde veel lol op bij de manschappen. Eenmaal de bluspakken aan zijn de partners vol enthousiasme gestart. Bij iedere inzet werden ze goed in de gaten gehouden door de manschappen. Tijdens het aanrijden moesten de partners nadenken wat ze zoal kunnen vragen bij een brandmelding. De bevelvoerder gaf aan goede dingen gehoord te hebben. Hebben we hier misschien potentiële collega’s tussen zitten? Nee, toch maar niet. Ze zijn onze steun thuis na heftige situaties, of als ze op de kinderen moeten passen als wij weg worden geroepen.

Een THV inzet, aanrijden met de TS onder prio 1. Een snelle verkenning, de brand blussen, het voertuig stabiliseren en het slachtoffer bevrijden was de opdracht. Dit verliep uiteraard in de juiste volgorde. Het redgereedschap was voor sommigen best zwaar, maar iedereen heeft zijn rol behouden.

In een rustig tempo verloopt de dag. Iedereen is goed gestemd en we hebben er goed weer bij. De inzetjes verliepen langer dan we in de planning hadden, maar dat mocht de pet niet drukken. Als laatste onderdeel het aflegsysteem. ‘Wie heeft er nog puf over, wie wil nog of moet de bbq al aan?’. Volmondig krijgen we een ‘Ja!’ te horen, ‘Kom maar op met het laatste onderdeel!’. Dit werd natuurlijk een feestje waarbij de partners elkaar natspoten en een hoop lol hadden, wij als manschappen natuurlijk ook.

Kortom; om een geweldige dag gehad waarbij onze partners in het zonnetje zijn gezet! Het draaide allemaal om hun. Zij hebben mogen ervaren wat wij ervaren. We hebben geen wanklank gehoord, maar alleen maar positieve woorden. Onze partners zijn onze helden thuis, die we hard nodig hebben en zonder onze partners kunnen we dit beroep niet uitoefenen!

Namens de PV Brandweer Stadskanaal willen we iedereen bedanken voor deze onvergetelijke dag!!!