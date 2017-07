03-07-2017, Melarno Kraan 112Groningen.nl

Man raakt in droge sloot bij Blijham

Blijham - Een man is maandagmiddag met zijn scootmobiel in een sloot gekomen aan de Kentersweg bij Blijham. Duikers en diverse hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is ook nog niet bekend. Hoe ernstig de verwondingen zijn is bij de redactie niet bekend.