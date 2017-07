03-07-2017, Michael Huising 112Groningen.nl & video Meternieuws.nl video

EOD ingezet Beneden Westerdiep in Veendam (Video)

Veendam - Aan het beneden Westerdiep in Veendam was maandagmiddag in eerste instantie een afhijsing van een patient. De bewoner kon uiteindelijk met hulp zelf naar beneden komen werd door buren gemeld. Wat er was gebeurt is nog onbekend.

Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse. De bewoner werd vermoedelijk aangehouden daarna. De Explosieven opruimingsdienst (EOD) kwam daarna ook ter plaatse, eveneens veel politie zei de fotograaf. Er werd vermoedelijk iets van wapens of munitie aangetroffen. De woning werd onderzocht en er werden dingen in beslag genomen. Buurtbewoners waren geschrokken. Persbericht of meer info volgt dinsdag rond de middag. Update 01:30