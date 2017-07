03-07-2017, Michael Huising 112Groningen.nl & video Meternieuws.nl video

EOD ingezet: Wapens in woning Veendam (Video)

Veendam - Aan het beneden Westerdiep in Veendam was maandagmiddag in eerste instantie een afhijsing van een patient. De bewoner kon uiteindelijk met hulp zelf naar beneden komen werd door buren gemeld. De man verzamelde wapens.

De Explosieven opruimingsdienst (EOD) kwam daarna ook ter plaatse, eveneens veel politie , maar de EOD was niet nodig. Er werden waopens aangetroffen die de man verzamelde. De woning werd onderzocht. Buurtbewoners waren geschrokken. Er was geen gevaar. Het zou gaan om een poging tot zelfmoord.