04-07-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Brand in jeugdsoos 't Kon Amper in Schildwolde

Schildwolde - In het pand van jeugdsoos’t Kon Amper in Schildwolde heeft dinsdagmorgen brand gewoed.

De brand zou ontstaan zijn in de geiser in de keuken van het gebouw en werd bestreden door de korpsen van Slochteren en Siddeburen.