04-07-2017, Joey Lameris 112Gr. & video Patrick Wind

Stoffelijk overschot aangetroffen langs Stationsweg in Groningen (Video)

Groningen - Dinsdagavond heeft een voorbijganger een lichaam aangetroffen in het water langs de Stationsweg in Groningen. Deze getuige belde vervolgens direct met de hulpdiensten.

De agenten zijn op de plek van de vondst gestart met het onderzoek. Met behulp van de brandweer is het lichaam van de man uit het water gehaald. Op dit moment is de identiteit van de man nog onbekend. Ook is het nog niet duidelijk hoe de man in het water terecht is gekomen. Agenten en rechercheurs gaan verder met het onderzoek.