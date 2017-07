05-07-2017, CCV

Inbraken in studentenwoningen in de zomer groot probleem

Groningen - Inbraken in studentenwoningen vormen ’s zomers en in de aanloop daarop een groot probleem.

Dat melden de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Per jaar wordt honderden keren ingebroken in studentenwoningen. Dat is met wat eenvoudige maatregelen makkelijk te voorkomen.

Het probleem kan volgens de organisaties voorkomen worden als studenten zich meer bewust zijn van de risico’s. Daarom starten zij vandaag een informatiecampagne. Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de LSVb: “Zeker ’s zomers laten veel studenten hun deuren of ramen open staan. Dat maakt inbreken makkelijk. Met deze campagne lichten we studenten daarover goed voor.”

Landelijke aftrap in Groningen

De aftrap van de campagne vind woensdag 5 juli rond het middaguur met een ludieke actie in Groningen centrum plaats. Bij een stellage op het Waagplein krijgen studenten de kans om zelf in te breken. Zo ervaren ze hoe makkelijk het is. Inbrekers hebben namelijk maar 30 seconden nodig om in te breken. Naast de landelijke aftrap in Groningen zijn in de studentensteden Amsterdam, Leiden, Utrecht en Zwolle posters en kaarten verspreid en vinden lokale acties plaats. Bovendien vragen studenten via social media aandacht voor het thema. Met deze middelen maken het LSVb en het CCV studenten ervan bewust dat even je deur of raam open laten al snel tot inbraak kan leiden.

Achtergrond

Afgelopen jaar begonnen de lokale studentenvakbonden VIDIUS (Utrecht) en ASVA (Amsterdam) meldpunten vanwege grote problemen op studentencomplexen daar. Naar aanleiding daarvan heeft de LSVb criminaliteitscijfers opgevraagd bij de politie. Ook zijn de meldingen die binnenkwamen bij de meldpunten, bijgehouden. Hieruit is gebleken dat vooral in de zomer een golf aan inbraken in de studentencomplexen zijn. In Leiden vonden de afgelopen weken ook meer inbraken in studentenwoningen plaats. Met deze campagne hopen de bonden en het CCV zulke excessen deze zomer te voorkomen. Diverse studentengemeenten, zoals de gemeenten Groningen, Zwolle en Leiden, en wijkagenten van lokale politieteams ondersteunen deze actie.