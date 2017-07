05-07-2017, Robert v/d Veen 112Gr.

Paard raakt te water aan Kuzemerweg Oldekerk

Oldekerk- - Woensdaavond omstreeks half negen werd de vrijwillige brandweer van Grootegast opgeroepen voor een dier te water aan de Kuzemerweg in Oldekerk.

Ter plaatse was een vrouw met haar paard in de sloot beland, hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Het paard zat behoorlijk diep in de sloot en met behulp van de brandweer werd geprobeerd het dier uit zijn benarde positie te bevrijden.

Even later werd een ander paard voor het paard gezet wat vast zat, hierdoor kwam het paard in beweging en kwam daardoor de sloot uit. Hoe het met het paard en mevrouw gaat is onbekend.