05-07-2017, Sander Graafhuis 112Groningen

Mysterieus gat in de weg bij Haren

Haren - Een mysterieus gat( ong. 30 cm) in de weg aan de Pinksterbloemweg in Haren. Sinds wiensdag is er een gat ontstaan in weg, buurtbewoners spreken over een zogeheten sinkhole. Grond is weggespoeld.

De Gemeente is gewaarschuwd en heeft het gas afgeschermd om ongelukken te voorkomen. Over de exacte oorzaak van het gat is nog niets bekend.