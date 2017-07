05-07-2017, Politie.nl

Winkeldief aangehouden na lange achtervolging

Duiven Nijmegen Roermond Groningen - Een 35-jarige inwoner van Groningen werd op dinsdagmiddag 4 juli na een langdurige achtervolging aangehouden op de Keizer Augustusplein in Nijmegen.

De man, die op heterdaad werd betrapt tijdens een winkeldiefstal van meerdere mobiele telefoons, werd al vanaf Duiven achtervolgd.

Winkelpersoneel van een winkel aan de Cartograaf in Duiven zag de man met een aantal mobiele telefoons de winkel uitrennen zonder dat hij deze had afgerekend. Hierop werd te voet de achtervolging ingezet. Toen de man er in een auto vandoor ging, werd de politie gealarmeerd.





De auto werd korte tijd later gespot in de buurt van het Gelredome waarop de achtervolging door een motorrijder van de politie werd ingezet. Ook een surveillancewagen van de politie probeerde de verdachte meerdere malen tot stoppen te dwingen tijdens de achtervolging richting Nijmegen. Hierbij haalde de verdachte zeer gevaarlijke manoeuvres uit waardoor er gevaarlijke situaties ontstonden voor medeweggebruikers en de achtervolgende politiemensen. Daarnaast probeerde de man bewust in te rijden op de achtervolgende motorrijder en een opgeworpen wegblokkade. Uiteindelijk on de auto van de verdachte op de Keizer Augustusplein tot stilstand worden gebracht en de verdachte worden aangehouden.

In de auto van de man werden de gestolen telefoons aangetroffen. Daarnaast werden in de auto ook nog andere telefoons gevonden. Deze bleken eerder die dag te zijn buitgemaakt bij een winkeldiefstal in Roermond. Naast de telefoons werd in de auto een verboden wapenstok aangetroffen. De telefoons en wapenstok werden in beslag genomen. De gestolen goederen gaan terug naar de eigenaar, de wapenstok zal worden vernietigd.

De verdachte werd aangehouden voor poging doodslag, gevaarlijk weggedrag, winkeldiefstal en verboden wapenbezit. Hij werd ingesloten op het bureau.