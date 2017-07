05-07-2017, Gerrie de Groot 112Gr.

Arrestatieteam valt woning Winschoten binnen

Winschoten - De politie tesamen met een arrestatieteam heeft woensdag laat in de avond een inval gedaan in een woning aan de Beertsterweg te Winschoten.

De reden van de inval en of er personen zijn aangehouden is onbekend. Toen we aankwamen was het AT net weer weg.



Donderdag meer info.