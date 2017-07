06-07-2017, Politie.nl

Getuigen gezocht van straatroof Martinikerkhof

Groningen - In de nacht van zaterdag op zondag is een 38-jarige man uit Groningen beroofd van zijn portemonnee.

De man was tussen 03.00 en 04.00 uur op de bankje gaan zitten op het Martinikerkhof. Op dat moment zat er al een andere jongen op het bankje. Plots voelde hij een arm om zijn nek van een persoon die achter hem stond die hem bedreigde met een mes en geld eiste. Het slachtoffer pakte zijn portemonnee die vervolgens werd afgepakt, waarna de dader het op een rennen zette. Het gaat hier om een jongeman met een donkere huidskleur van ongeveer 20 jaar oud, slank postuur en ongeveer 1.75 m lang. Deze rende in de richting van de Turfstraat. Het slachtoffer en de man die naast hem op het bakje zat zijn nog achter de dader aangerend, maar verloren de man al snel uit het oog. Het slachtoffer heeft daarna ook niet meer met de man gesproken die met hem mee rende. In de Turfsingel sprak het slachtoffer een andere donkere man die vertelde dat hij een donkere jongen had zien rennen. Samen hebben ze nog gezocht in de omgeving, waarna het slachtoffer naar huis is gegaan.

De politie is op zoek naar beide getuigen die het slachtoffer hebben geholpen. Wellicht kunnen zij meer vertellen over deze straatroof en de dader. Daarnaast komen we ook graag in contact met andere mensen die meer informatie hierover hebben. U kunt contact op nemen met de politie in Groningen via 0900-8844.