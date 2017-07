06-07-2017, Robert v/d Veen 112Gr.

Vrouw met scootmobiel te water bij Zuidhorn

Zuidhorn - Donderdagmiddag rond de klok van vier uur werd de brandweer van Zuidhorn opgeroepen voor een persoon te water aan de Heemskerkstraat in Zuidhorn.

Hierbij werden ook de korpsen Groningen en Zoutkamp opgeroepen. Aan de Heemskerkstraat was een oudere vrouw met haar scootmobiel in het water gereden. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De vrouw is uiteindelijk meegenomen door de politie. Over eventueel letsel is niks bekend.

Het valt op dat er vaak scootmobielen te water raken, vaak door hoge snelheid. Dit baart de hulpdiensten enige zorgen.

