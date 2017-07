06-07-2017, Martin Nuver video & Sander Graafhuis & J. Lameris & Twitter foto

Schade groot na brand bij Duinkerkenstraat (Video)

Groningen - Aan de Duinkerkenstraat in de stad Groningen heeft donderdag aan het begin van de avond brand gewoed in een autobedrijf.

Omstreeks half achter werden de hulpdiensten opgeroepen, gezien de aard van de brand werd er al snel opgeschaald naar middelbrand waardoor er nog een tankautospuit ter assistentie kwam. In de loods van het autobedrijf stond een auto in brand. De rookontwikkeling was groot. Door adequaat ingrijpen van de brandweer is verdere uitbreiding van de brand voorkomen. Wel heeft het pand hoogstwaarschijnlijk veel rook en waterschade opgelopen.

