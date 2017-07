06-07-2017, Raymond Mast

Aardgaslekkage in Bedum

Bedum - Bij Ter Laan in Bedum was donderdagavond om 20:15 uur een aardgaslekkage.

De brandwer heeft de zaak onderzocht en veilig gesteld. De oorzaak is onduidelijk. Nader info ontbreekt.