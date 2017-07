07-07-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl & Martin Nuver 112Gr.

Doorrijder met alcohol veroorzaakt ongeval en rijdt 1,5 km door met drie wielen

Boerakker - In de nacht van donderdag op vrijdag is rond middernacht op de A7 bij Boerakker een ongeval gebeurd nadat een beschonken bestuurder tegen een andere auto aan gebotst is.

Door de botsing is de grijze Seat gaan tollen en klapte na een slippartij in de middenberm tegen de vangrail waarna het in tegengestelde richting tot stilstand kwam. De inzittenden zijn zelfstandig uit het zwaar beschadigde voertuig gestapt en hebben hierna de 112-meldkamer gebeld. De man in de Volvo is door de botsing zijn rechter voorwiel verloren maar is na de klap 1,5 kilometer met drie wielen doorgereden over de A7 richting Marum.

Andere weggebruikers wisten de man bij tankstation de Oude Riet te stoppen. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse gekomen en hebben de man aangehouden. De ademanalyse op het politiebureau zal uit moeten wijzen hoeveel de man gedronken heeft.

De inzittenden van de Seat zijn in een ter plaatse gekomen ambulance gecontroleerd op letsel maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Ook de man in de Volvo is niet gewond geraakt bij deze aanrijding. Het verloren wiel van de Volvo is niet terug gevonden.