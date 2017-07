07-07-2017, Politie.nl

Aanhouding automobilist na achtervolging

Ter Apelkanaal - Agenten hebben in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 juli een 32-jarige automobilist uit Ter Apelkanaal aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van verdovende middelen,

het niet opvolgen van de aanwijzingen van agenten en het plegen van verzet tijdens de aanhouding. Surveillerende agenten zagen op de Aweg in Musselkanaal dat een automobilist een rood verkeerslicht negeerde.

De bestuurder reed slingerend over de weg. Dat was voor de agenten aanleiding om de man te willen controleren. Er werd een stopteken gegeven, waarna de man stopte. De 32-jarige inwoner van Ter Apelkanaal kwam verward over. Een blaastest wees uit dat de man niet te veel had gedronken. Aangezien er op basis van het gedrag van de man toch een vermoeden bestond van rijden onder invloed van verdovende middelen, werd de bestuurder aangehouden. Toen hij dit hoorde, ging hij er in zijn auto vandoor.

Achtervolging

Agenten zetten de achtervolging in en probeerden de bestuurder klem te rijden. Een tweede politieauto heeft geprobeerd de weg te blokkeren, maar door halsbrekende toeren uit te halen, kon de man een aantal maal ontkomen. Daarbij negeerde hij een stopteken, reed een stuk over een fietspad en passeerde een vluchtheuvel aan de verkeerde zijde. Uiteindelijk parkeerde de man zijn auto bij zijn woning. Hij reageerde agressief op aanspreken en pakte een grote kei op.

Agenten hebben de man met pepperspray onder controle gebracht en aangehouden. Hij weigerde mee te werken aan een bloedproef. De auto van de man is in beslag genomen. Vanwege het onveilige rijgedrag is er bij het CBR een melding gemaakt voor een onderzoek naar de rijvaardigheid.

Veiligheid voorop

Achtervolgen is voor de politie in veel gevallen nodig of zelfs onvermijdelijk. Het doel kan zijn een bestuurder tot stoppen te dwingen die zich aan een controle of aanhouding probeert te onttrekken, of groter gevaar te voorkomen voor omstanders of medeweggebruikers. Maar achtervolgingen hebben ook risico’s. Achtervolgingen door de politie kunnen leiden tot (verkeers)gevaarlijke situaties. Agenten op straat maken in afstemming met medewerkers van de meldkamer de afweging of een achtervolging verantwoord is. Daarbij spelen verschillende factoren een rol.

De veiligheid van de agenten en andere weggebruikers staat altijd voorop. Komt de veiligheid in het geding, dan kan een achtervolging ook worden afgebroken. Geweldsinzet De politie heeft belangrijke taken: het handhaven van de rechtsorde en het bieden van hulpverlening. Om hun werk te kunnen doen, mogen agenten als dat nodig is geweld gebruiken. Soms hebben zij geen keus.

Waar anderen een stap terug doen, stappen zij naar voren, soms met gevaar voor eigen leven. Geweld gebruiken mag niet zomaar, er zijn bepaalde voorwaarden en regels aan verbonden. Ook het gebruiken van pepperspray valt onder geweldsinzet. Zoals altijd moest de betrokken politieagent het gebruik van pepperspay melden en verantwoording afleggen over het toegepaste geweld. Kijk voor meer informatie over geweldsinzet op politie.nl.