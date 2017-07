07-07-2017, Mark Heikens 112Gr.

Brandweer bevrijdt paard uit sloot in Borgsweer

Borgsweer - De brandweer van Wagenborgen had vrijdagmorgen hun handen vol aan een paard te water aan de Borgsweer in Borgsweer.

Een paard van een jaar oud lag in een sloot naast het weiland. De brandweer heeft met behulp van een verreiker van de eigenaar het paard weer aan wal weten te krijgen.