07-07-2017, Robert v/d Veen 112Gr.

Gekneusde arm bij bedrijfsongeval Industrieweg in Noordhorn

Noordhorn - Bij een afvalverwekingsbedrijf aan de Industrieweg in Noordhorn is vrijdagmiddag rond 14:30 uur een man bekneld geraakt in een lopende band. Hij zat vast met zijn arm.