08-07-2017, Patrick Wind & Martin Nuver

Man raakt te water bij de Winschoterkade

Groningen - Aan de Winschoterkade raakte zaterdagmorgen rond 07:00 uur een man te water. De hulpdiensten rukten uit. De brandweer kon al snel weer terug keren.

De man was snel weer op het droge. De man hoefde niet gecontroleerd te worden in de ambulance. De politie schreef zijn gegevens op. Hoe de man te water kon komen is niet bekend.