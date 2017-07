Veelplegers Bijna 50% van de gevangenen pleegt binnen 2 jaar na vrijlating opnieuw een strafbaar feit. Dit heet recidive. Iemand die meer dan 10 keer met de politie in aanraking is geweest voor een misdrijf heet een ‘veelpleger’ of ‘draaideurcrimineel’. De overheid neemt maatregelen om recidivisten en veelplegers aan te pakken. Daarbij is extra aandacht voor gedragsverbetering en/of het doorbreken van een leefpatroon. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Veilige publieke taak Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers met een publieke taak wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt, maar ook voor andere medewerkers met een publieke taak zoals ambulance- en brandweerpersoneel, tramconducteurs, buschauffeurs, onderwijzers of beveiligers. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist. Kijk voor meer informatie op politie.nl.

Vrijdagmiddag kwam rond 14:35 uur een melding binnen van een winkeldiefstal in de Herestraat in Groningen. Twee mannen waren een winkel uitgerend met een vuilniszak vol spullen die niet waren betaald. Het ging met name om beddengoed. Een beveiliger rende achter het duo aan en wist één van beiden aan te houden in de Kleine Gelkingestraat. De verdachte probeerde op een fiets te ontkomen. Toen dat niet lukte gooide hij de fiets aan de kant en sloeg de beveiliger op de borst. Alerte omstanders hebben de politie gealarmeerd. Tot dat die er was, lukte het de beveiliger de man onder controle te houden. Hij is overgedragen aan de gealarmeerde agenten. Aangezien het hier om een veelpleger gaat, is de verdachte ingesloten in een cel. De tweede man ging er met de vuilniszak vandoor. Hij heeft de zak uiteindelijk laten vallen, maar wist zelf te ontkomen. De politie stelt een nader onderzoek in naar zijn identiteit. De gestolen goederen zijn teruggegeven aan de winkel.