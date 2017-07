08-07-2017, Martin Baar 112Gr.

Man draait door en wil brand stichten in kamer bij Poortje

Groningen - Zaterdagmorgen om 11:25 uur is een man aangehouden nadat hij in de instelling het Poortje aan de Hoogeweg in de stad doordraaide en dreigde zijn kamer in de brand te willen steken. De politiewoordvoerster bevestigd dit verhaal.