Verlaten plaats ongeval

Twee agenten reden tijdens hun dienst op het Damsterdiep in Groningen ter hoogte van de kruising Oliemuldersweg/ Eltjo Ruggeweg, toen een personenauto hen met hoge snelheid tegemoet kwam. Zij keerden hun auto om poolshoogte te nemen en zagen dat de auto de snelheid niet minderde en een binnenbocht nam. Even later zagen ze dat de auto op de kruising Oostersluis/Damsterdiep tegen een lantaarnpaal was gereden en daar stil stond met uitgeklapte airbags. Er kwam een hoop rook uit het auto.

Valse naam

De vrouw die uitstapte aan de passagierskant wilde niet zeggen wie ze was en wat er gebeurd was. Toen de agenten haar vroegen om haar identiteitsbewijs te laten zien, weigerde ze dat. Ze gaf een valse naam op. Het opgeven van een valse identiteit is een overtreding in het Wetboek van Strafrecht en dus werd ze aangehouden. De boete voor het opgeven van een valse identiteit bedraagt 370 euro. Aan de bestuurderskant zat niemand meer. Een passant vertelde dat er een man was weggelopen in de richting van de Florakade. Een politiehond werd ingezet om de sporen op te pakken van de weggelopen bestuurder. Uiteindelijk kwamen de agenten achter de identiteit van de vrouw door een pas die zij bij zich had. Daarna werd ook al gauw de identiteit van de man achterhaald, die thuis werd aangetroffen. Hij bleek inderdaad de bestuurder van de auto te zijn, zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Beiden zijn aangehouden en voor verhoor naar het politiebureau gebracht.

Direct aangifte

De agenten zijn naar het adres gegaan, waar de auto stond ingeschreven. De eigenaar gaf aan dat zijn auto gestolen was. Hij kon direct direct aangifte doen. De auto is weggesleept. De recherche doet nog een sporenonderzoek.