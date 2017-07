08-07-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Oliespoor op de weg, auto tegen boom

Nuis - Door een spoor van hydroliekolie is vanmorgen een auto van de weg geraakt.

Op de Nieuweweg in Nuis is een auto van de weg geraakt doordat een trekker van een loonbedrijf hydroliekolie was verloren. Het oliespoor begon op de Boerakkerweg in Niebert, waar ook een auto door het oliespoor van de weg was geraakt. De bestuurder van de auto die op de Nieuweweg in Nuis van de weg is geraakt, liep hierbij nekletsel op.

De man is onderzocht door ambulancepersoneel, maar vervoer naar een ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. Het oliespoor is later opgeruimd door medewerkers van de gemeente Marum. De auto die total loss raakte, is afgesleept door berger Collewijn. De politie maakte rapport op van de aanrijding. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval.