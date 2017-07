08-07-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Brandweer blust afvalbrand in Winschoten

Winschoten - Rond half 10 werd er een containerbrand gemeld aan de Havenkade-West in Winschoten. Op het parkeerterrein achter de Tramwerkplaats stond een kliko in de brand.

Een buurtbewoner begon het vuurtje al te blussen met emmers water, toen de politie ter plaatse kwam spoten zij ook een schuimblusser leeg. De brandweer heeft vervolgens het brandje volledig afgeblust met een straal water.