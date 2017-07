09-07-2017, Michael Huising 112Gr.

Scooterrijder onderuit in Veendam

Veendam - Op de hoek Houtduifstraat met de Zwaluwstraat is zaterdagavond een scooterrijder onderuit gegaan, dit gebeurde nadat de bestuurder een betonpaaltje langs de weg raakte.

De bestuurder belandde op het grasveld, hier werd hij gestabiliseerd door het ambulance personeel en daarna met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis.

Volgens een aantal omstanders was de bestuurder in het begin van de straat ook al de macht over de scooter verloren en in de bossen beland.