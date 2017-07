08-07-2017, Ingezonden

kampweekend JBW Westerkwartier

Schoonloo - Jeugdbrandweer Westerkwartier wordt in het nachtelijk uur gewekt door een brandalarm Jeugdbrandweer westerkwartier is op hun jaarlijks kampweekend in de Groeps accommodatie & Camping “De Strubben” te Schoonloo.

Vrijdagnacht om 02:00 uur ging het brandalarm af in een het gedeelte “ Het Kamphuis” waar de jonge spuitgasten bivakkeren. De brandmelding kwam uit het andere deel van de groepsaccommodatie het “hoofdgebouw”. Waarschijnlijk lagen de jonge spuitgasten vast nog niet te slapen en werd de ontruiming snel ingezet. eenmaal buiten gekomen stond een deel van de jeugdleiders de jonge spuitgasten en hun collega’s al op te wachten met de volgende mededeling: Nu jullie toch uit bed zijn kunnen jullie de brand in het hoofdgebouw wel even blussen zolang de grote brandweer er nog niet is.

Dit liet men zich geen twee keer zeggen en binnen een mum van tijd stonden de jonge spuitgasten in vol ornaat om dit klusje te klaren. Tijdens hun inzet kwamen ze er pas achter dat het om een ontruimings- en brandoefening ging, opgezet door het beheerdersechtpaar Janke en Pieter Herder samen met een aantal jeugdleiders. Er was een OEFENING uitgezet met een slaapkamerbrand in het hoofdgebouw. De brand was snel onder controle en de schade is beperkt gebleven door het snelle ingrijpen van het jeugdkorps. Om 02:45 uur werd er nog even wat opgebakken macaroni gegeten door de hongerig geworden spuitgasten.

Daarna kon iedereen weer tevreden haar of zijn bedje in. In de loop van de zaterdag zal het jeugdkorps ook nog een oefening draaien in samenwerking met Staatsbosbeheer. Dit zal in de bossen rond Schoonloo plaatsvinden. Zo te zien zal het weer een top kampweekend worden dit jaar.