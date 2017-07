Speurtocht

Door een digitale speurtocht in de politiesystemen en het bevragen van verschillende agenten werden de juiste gegevens uiteindelijk toch duidelijk. Tijdens deze speurtocht werd opnieuw een valse 112-melding gedaan. Agenten wisten te achterhalen waar het meisje was en hebben haar in overleg met haar moeder opgehaald. Ze is aangehouden en ingesloten voor verhoor. Haar telefoon is in beslag genomen.

Strafbaar

Het doen van valse 112-meldingen is strafbaar. Bovendien belast het ook onnodig de telefoonlijnen van de Meldkamer Noord-Nederland. Mensen die echt in nood zijn of snel politie willen spreken bij heterdaadsituaties moeten daardoor langer wachten. Misbruik wordt daarom altijd aangepakt.