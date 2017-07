09-07-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Twee gewonden bij aanrijding met tractor (Video)

Niebert - Een man en een vrouw zijn zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeval met hun motor.

Bij een aanrijding tussen een motor en een tractor zijn vanmiddag op de Roordaweg in Niebert twee personen op een motorfiets gewond geraakt. De bestuurder van de motor kwam in botsing met een tractor die van rechts kwam. De tractor maakte deel uit van een groep die met een rondrit bezig was door de omgeving. Door de klap raakten de bestuurder van de motorfiets en zijn passagiere, beiden uit Jonkersvaart, gewond. De man liep bij het ongeval heupletsel op.

Wat de verwondingen van zijn passagiere zijn, is niet bekend. Alle twee zijn ze overgebracht naar het UMCG in Groningen. De VOA en politie hebben het ongeval in kaart gebracht. Door het ongeval was de Roordaweg tijdelijk afgesloten. De motor die total loss raakte bij de aanrijding werd afgesleept door een berger. De tractor kon op eigen kracht zijn weg vervolgen.