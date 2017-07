10-07-2017, Martin Nuver/112Gr & Patrick Wind

Vrouw(31) ernstig gewond bij steekpartij , getuigen gezocht (Video)

Groningen - Een 31-jarige inwoonster van Groningen is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een steekincident.

Het incident gebeurde in een woning aan de Florakade. De verdachte ging er vervolgens vandoor en is nog niet aangehouden. De politie denkt te weten wie de verdachte is.

Het slachtoffer is zondagavond met ernstige verwondingen naar een ziekenhuishuis gebracht. Direct na het gebeuren is onderzoek gedaan in en om de woning. Mocht u meer informatie hebben of heeft u iets gezien, neem dan contact met ons op 0900-8844. Ook als u anoniem wilt blijven. Ons zaaknummer 2017180287

Tv Noord

Dvhn