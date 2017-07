09-07-2017, Martin Nuver/112Gr & Patrick Wind

Vrouw gewond bij steekpartij in Groningen (Video)

Groningen - In Groningen heeft zondagavond aan de Florakade een steekpartij plaatsgevonden. Bij dit steekincident is een vrouw gewond geraakt, zij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft een zoektocht opgezet naar de dader. Ook is de omgeving afgezet voor sporenonderzoek. De aanleiding voor de steekpartij is (nog) onbekend. De politie is op dit moment in gesprek met getuigen en betrokkenen. Op drie plekken was veel politie aanwezig. Maandag een persbericht Tv Noord Dvhn