Daar sta je dan...................... !

Groningen - Bij wegwerkzaamheden bij de Muntinglaan heeft 1 automobilist(e) zijn/ haar auto niet verplaatst toen er om gevraagd werd van te voren. Er stond duidelijk een bord.

Sraatmakers zijn gewoon begonnen met de klus en graven om de auto heen. Het is onbekend waar de eigenaar van de auto is. Hij kan nu even niet weg. Het geeft wel een leuk plaatje zo op de Muntinglaan.