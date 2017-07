10-07-2017, Joey Lameris 112Gr.

Twee ongevallen in Haren, 1 gewonde

Haren - Bij een kop/staart ongeval op de Rijkstraatweg waren maandagmiddag om 15:05 uur drie auto`s betrokken. Onoplettendheid is waarschijnlijk de oorzaak. 1 persoon moest naar een ziekenhuis met een nekkraag om.

De politie zette het ongeval op papier. Even later gebeurde even verderop nog een ongeval. Deze werd verderop bij een tankstation afgehandeld.