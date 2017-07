10-07-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Leegstaande boerderij uitgebrand in Harkstede (Video)

Harkstede - Op de Hoofdweg in Harkstede is maandagmiddag een leegstaande boerderij afgebrand.

De brand in de voor een groot gedeelte ingestorte boerderij werd rond 14.00 uur bij de brandweer gemeld. Bij aankomst bleek die al volledig in brand te staan. De brandweer heeft de boerderij gecontroleerd laten afbranden. De brandweer van Harkstede, Slochteren en de bemanning van de hoogwerker uit Groningen zijn ingezet bij de bestrijding van de brand.