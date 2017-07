10-07-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Auto gaat verloren bij brand op A7

Nuis - Maandagmiddag is op de A7 een Fiat Punto bij een brand verloren gegaan.

Vreemd genoeg moest de brandweer van Groningen naar Nuis komen om een autobrand te blussen op de A7. Dit kon gebeuren doordat de meldkamer een melding had gegeven over een autobrand bij de stad Groningen, terwijl dit Nuis moest zijn. Hierop is de brandweer van Groningen doorgereden naar Nuis. Ter hoogte van het Shell tankstation kon een bestuurster nog net op tijd haar Fiat Punto aan de kant zetten.

Even later sloegen de vlammen aan alle kanten uit de auto. De oorzaak moet worden gezocht in een technisch mankement aan de auto. Het verkeer op de A7 werd tijdelijk over een rijstrook geleid, wat onmiddelijk een lange file tot gevolg had. De uitgebrande auto is later afgesleept door berger Collewijn.