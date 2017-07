11-07-2017, persbericht

Ambulancezorg Groningen gaat over de provinciegrens.

Groningen - Voor het eerst is Ambulancezorg Groningen aanwezig bij de Nijmeegse vierdaagse die dit keer voor de 101ste keer wordt gehouden.

Dit jaar zal een groep van 14 hulpverleners (verpleegkundigen, chauffeurs en meldkamercentralisten) met ondersteuning van een groep ambulancemedewerkers in de begeleiding en verzorging van dit team gaan proberen 4 dagen 50 kilometer per dag te lopen in de Nijmeegse vierdaagse. Het initiatief is vorig jaar ontstaan toen de 100 ste vierdaagse plaatsvond en een aantal medewerkers sprak over de visie van ambulancezorg Groningen.

De hulpverleners bedachten dat met het evenement van de vierdaagse meerdere elementen uit het visiedocument bereikt zou kunnen worden, onder andere samenbrengen van medewerkers van diverse posten en hot item in de ambulancehulpverlening is gezond de eindstreep(pensioen) te halen in een fysiek zwaar vak.

Het plan werd met de directie besproken en iedereen werd enthousiast, waarop in september 2016 de eerste trainingen door weer en wind werden volbracht zonder te weten of inloting een feit zou zijn. In april 2017 kreeg het wandelteam te horen dat ze mee mochten doen en dinsdag 18 juli zal de groep om 4 uur in de ochtend aan de start op de wedren in Nijmegen staan.

Speciaal voor de vierdaagse is de website www.azg4d.nl ontwikkeld waar een blog op bijgehouden gaat worden. Op dit moment wordt er ook op facebook onder AZG Nijmeegse 4-daagse al het nodige aan voorbereidingsfoto’s gedeeld. Voor patiënten van Ambulancezorg Groningen heeft het meelopen van de medewerkers geen gevolgen, de ambulances in Groningen blijven met normale bezetting draaien.