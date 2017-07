11-07-2017, Martin Nuver 112Gr. & J. Lameris

Brand in spouwmuur na schilderwerkzaamheden

Groningen - Tijdens schilder werkzaamheden is er een kleine brand ontstaan in een spouwmuur bij een eetcafe aan het Schuitendiep. Men was verf aan het afbranden.

De brandweer heeft de spouwmuur afgeblust en deed een controle van het pand. Na een dik uur keerde men terug naar de kazerne.