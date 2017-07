Meisje aangereden door auto



In 2007 werd nabij Appingedam een toen 7-jarig meisje aangereden door een automobilist. De bestuurder leek haar in eerste instantie te willen helpen, maar daar bleek geen sprake van. Het meisje werd slachtoffer van een ernstig zedendelict. Door de politie werd direct een onderzoek gestart. Een groot rechercheteam zette alles op alles om de zaak op te lossen. Daarbij werd ook de hulp van het publiek ingeroepen. Resultaat bleef helaas uit. De aangetroffen sporen, waaronder DNA, werden opgeslagen.

Doorbraak dankzij DNA-spoor



Het aangetroffen DNA-spoor werd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) opgeslagen in de landelijke databank. In deze DNA-databank worden de DNA-profielen van sporen, verdachten, veroordeelden en overleden slachtoffers opgenomen die voortkomen uit DNA-onderzoek in strafzaken. Begin juli kwam het bericht van het NFI dat bij een misdrijf elders in het land DNA was aangetroffen dat overeen kwam met het DNA-spoor dat was aangetroffen tijdens het onderzoek in Appingedam. Ook werd toen duidelijk van wie dit DNA afkomstig moest zijn. Het bleek te gaan om een 52-jarige inwoner van Vlissingen.

Aanhouding verdachte



De 52-jarige man werd afgelopen donderdag aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten. Na de aanhouding is het slachtoffer en haar familie geïnformeerd over deze doorbraak. De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot om de man voor veertien dagen in bewaring te stellen.

Het slachtoffer en haar familie hebben opelucht gereageerd dat tien jaar na de gebeurtenis een verdachte is aangehouden. Daarnaast geven ze aan dit nieuws in alle rust te willen verwerken.