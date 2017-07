11-07-2017, Politie

Nepmail actief van CJIB

Groningen - Hebt u een mail van het CJIB ontvangen, waarin staat dat u meteen een boete of aanmaning moet betalen?

Dan is het een nepmail van oplichters! Wij mailen nooit een boete of aanmaning. Klik niet op de links in de mail en open geen bijlagen, maar verwijder de mail meteen.

