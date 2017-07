11-07-2017, Martin Nuver 112Gr.

Zeilboot maakt water in Oosterhaven

Groningen - In de Oosterhaven aan de kant van de Brinkflat maakte dinsdagmiddag om 16:00 uur een boot water. De eigenaar werd snel opgebeld en de brandweer kwam ter plaatse met een pomp.

Een wc afsluiterklep was stuk en daardoor stroomde er veel water de boot in. Men was net op tijd erbij. Zo`n 3 a 4000 liter water werd eruit gepompt aldus de brandweer. De klep zal vervangen moeten worden. Het laatste water moest de eigenaar zelf worden opgeruimd.