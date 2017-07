12-07-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Brandweer Bad Nieuweschans heeft nieuwe tankautospuit

Bad Nieuweschans - Gisteravond nam de brandweerploeg Bad Nieuweschans afscheid van hun gele brandweerwagen. Hiermee is de gele brandweerwagen volledig uit het zicht verdwenen.

Brandweer commandant Marion Kroeze overhandigde ploegchef Henk Jan Meijer de sleutel van het nieuwe voertuig. Waarna de gele brandweerwagen werd weggebracht door de “oudste” chauffeur Henk Smeenge. Daarna haalde de “jongste” chauffeur Jan de Haan de nieuwe brandweerwagen op.





Twintig jaar



De nieuwe wagen - met de kleur rood - vervangt de gele tankautospuit waarmee de ploeg twintig jaar lang heeft uitgerukt. Hiermee wordt de laatste gele tankautospuit in de provincie Groningen vervangen. De nieuwe tankautospuit maakt onderdeel uit van vijftien nieuwe tankautospuiten die Brandweer Groningen de komende drie jaar in gebruik neemt.





Het nieuwe voertuig beschikt over een grotere watertank en manschappencabine. Verder heeft de auto betere verlichting door ingebouwde schijnwerpers en een langere lichtmast. Ook is de auto veiliger doordat hij adaptief remt en een snelheidsbegrenzing heeft wanneer er niet onder prio één gereden wordt.





Onder andere de posten Winschoten, Nieuwe Pekela, Siddeburen, Delfzijl en Stad zijn als volgende aan de beurt om een nieuwe tankautospuit te ontvangen.