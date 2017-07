12-07-2017, 112gr.

Fors gaslek in Niehove

Niehove - Dinsdagmiddag was er een fors gaslek aan de Frijtumerweg in Niehove.

Deze was ontstaan door een gestuurde boring. Het was een moeilijke klus om het lek te dichten. Samen met Enexis is het na veel graafwerk gelukt om het lek te dichten.