12-07-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Gewonden bij ongeval Boerakker (Video)

Boerakker - Bij een aanrijding op de Noorderweg - de Jammer in Boerakker zijn woensdagmiddag drie gewonden gevallen.

Een van de gewonden is later overgebracht naar een ziekenhuis, de andere twee zijn ter plaatse onderzocht. Voor hun was vervoer naar een ziekenhuis niet noodzakelijk.

Het ongeval kon gebeuren, doordat de grijze auto geen voorrang kreeg van de blauwe auto die vanuit de richting Leek kwam. De politie en VOA maakten rapport op van de aanrijding. Bergingsbedrijven Collewijn en Poort kwamen ter plaatse om de zwaar beschadigde auto's af te slepen.

Door de aanrijding was de weg tijdelijk gestremd voor het verkeer.

Dvhn

Tv Noord