12-07-2017, Marc Dol 112Gr.

Zware boom valt tegen woning in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Lyceumlaan in Stadskanaal is woensdagmiddag een boom omgevallen en tegen een woning terechtgekomen. Dit gebeurde vermoedelijk door hevige wind en regenval.

Doordat de boom tegen de gevel en deur van de woning lag waren de bewoners korte tijd ingesloten.



Een minikraan heeft de boom opgetild waarna de boom in stukken gezaagd kon worden.