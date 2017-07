17-07-2017, Patrick Wind & M . Nuver

Gewonde(36) stabiel & 2 verdachten nu aangehouden (Update)

Groningen - Een man (36) is woensdagavond gewond geraakt nadat hij in de Oosterparkwijk werd aangevallen door een persoon met een voorwerp. Het slachtoffer is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Dit gebeurde bij een kennis thuis.

Het incident gebeurde aan de Hortensialaan in de wijk. “Wat er precies gebeurd is is nog onbekend en daar doen we op dit moment onderzoek naar”, aldus een politiewoordvoerder. Met welk voorwerp werd geslagen is onduidelijk. In eerste instantie ging het om een bijl maar dat is onzeker nu, liet de politie weten.



Wel duidelijk is dat één persoon gewond en mogelijk zelfs zwaargewond is geraakt. Een zoekactie naar de daders is op dit moment in volle gang. Vanwege het onderzoek van de politie is de Hortensialaan afgezet.

De toestand van de gewonde man is stabiel.

Update 14-07-17: Er is een 47 jarige stadjer nu aangehouden, een andere man wordt nog gezocht. Zijn identiteit is wel bekend.

Update 17-07-17:

Woensdagavond is de 2e verdachte aangehouden, een 55-jr man uit de gemeente Slochteren.

