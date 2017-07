12-07-2017, Patrick Wind & M . Nuver & Tekst oogtv.nl

Gewonde door aanval met bijl in Oosterparkwijk (Video)

Groningen - Een nog onbekend persoon is woensdagavond gewond geraakt nadat hij in de Oosterparkwijk werd aangevallen door een persoon met een bijl. Het slachtoffer is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde aan de Hortensialaan in de wijk. “Wat er precies gebeurt is is nog onbekend en daar doen we op dit moment onderzoek naar”, aldus een politiewoordvoerder.

Wel duidelijk is dat één persoon gewond, mogelijk zelfs zwaargewond is geraakt.Een zoekactie naar de dader is op dit moment in volle gang. Vanwege het onderzoek van de politie is de Hortensialaan afgezet.

Persbericht donderdag