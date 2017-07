13-07-2017, Persbericht Veiligheidsregio Groningen

Brandweer oefent met publiek in Ulrum

Ulrum - Woensdagavond 12 juli heeft blusgroep Zoutkamp bij wijze van oefening een fictieve woningbrand geblust in een pand aan de Haarweg in Ulrum. Ruim 50 belangstellenden kwamen een kijkje nemen.

Na afloop spraken de buurtbewoners met brandweervrijwilligers over brandveiligheid in huis.



Geslaagde oefening



Gemeente de Marne stelde het pand beschikbaar om de oefening mogelijk te maken. Terwijl de blusploeg handelde zoals bij een echte brand, legde een brandweerman uit wat ze aan het doen waren. De toeschouwers werden zo meegenomen vanaf de melding van de brand tot aan het ventileren van

het pand.

Brandveiligheid

Na afloop hebben de inwoners van Ulrum vragen gesteld aan de aanwezige brandweermannen. Dit

leidde tot nieuwe inzichten. Zo gaf een inwoner aan: “Ik schrik ervan dat het opladen van een mobiel

of tablet zoveel risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld wanneer je niet de originele oplader gebruikt. Ik ga deze voor de veiligheid niet meer ‘s nachts opladen.” Een andere inwoner merkte op:

“Ik wist niet dat er draadloze koppelbare rookmelders bestonden, deze kunnen we ook ophangen bij de buren. Zij zijn op leeftijd en als er dan wat gebeurt dan worden wij ook meteen gealarmeerd.”



Preventie



“Oefenen in de wijk” is een manier om inwoners van een bepaalde wijk te betrekken bij een oefening en op die manier meer te vertellen over de gevaren van brand en wat je zelf kunt doen om brand te

voorkomen. Daarnaast is vluchten bij brand een belangrijk punt om over na te denken. Door het plaatsen van rookmelders word je vroeg gewekt en heb je meer tijd om te vluchten. Kostbare tijd, want in de praktijk heb je slechts 3 minuten vanaf de start van de brand om buiten te komen.

Meer informatie over brandveiligheid thuis is te vinden op onze website:

https://www.brandweer.nl/brandveiligheid