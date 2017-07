14-07-2017, Patrick Wind

Puber(17) mishandeld bij de Zilverlaan (Video)

Groningen - Bij de Zilverlaan is donderdagavond een 17-jarige jongen mishandeld door een andere tiener. Een 16-jarige jongen is aangehouden. Er was een examenfeestje aldus getuigen.

De twee hadden ruzie met elkaar gekregen. De toedracht wordt onderzocht. Hij raakte gewond aan zijn arm. De recherche kwam ter plaatse. Tv Noord