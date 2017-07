15-07-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Garagebrand aan de Oldebertweg in Leek (Video)

Leek - Aan de Oldebertweg is zaterdagmorgen een forse brand ontstaan in een vrijstaande garage naast een woning.

Even voor negen uur is de brandweer opgepiept en zijn ze vervolgens met twee auto's met prioriteit 1 ter plaatse gegaan. Bij aankomst van de brandweer stond de garage vol rook. De brandweer heeft daarop direct een blusaanval gestart met one-seven. En de tweede auto heeft vanaf de achterkant de brand bestreden. Vanwege rookinhalatie bij de bewoner is er een ambulance ter plaatse gekomen. Nadat het vuur grotendeels geblust is zijn enkele materialen uit de garage verwijderd zodat er goed nageblust kon worden. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend.