Deze 62-jarige man die voor verkeerstaken was ingehuurd tijdens de Nacht van Winschoten, is daarbij gewond geraakt. De verkeersregelaar had de verdachte al meerdere keren laten weten dat hij niet mocht stilstaan met zijn auto op de doorgaande route. Toen dat opnieuw gebeurde en hij de man er weer op aansprak, kreeg hij enkele klappen. Bij de schermutseling die volgde kwam hij te vallen op een paaltje en brak daarbij enkele ribben. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De verdachte is aangehouden en naar het bureau gebracht om te worden verhoord.